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Yaşam

Demir kilise 1 yıl daha kapalı

Sveti Stefan Kilisesi, İstanbul Balat'ta bulunuyor

10 Ocak 2017 14:33

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından olan ve 2011 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi’nin restorasyon sürecindeki sancılar sürüyor. Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre, iç restorasyon devam ediyor Dönem dönem mali sıkıntılardan dolayı durdurulan restorasyon tekrar başlamış ve bir süredir hummalı bir şekilde devam eden restorasyonun tamamlanıp Ocak 2017’de açılacağı İBB tarafından açıklanmıştı.

Fakat son bilgilere göre demir kilisenin ancak dış restorasyonu tamamlanabildi, iç restorasyonu hâlâ bitmedi. 2 ayda tamamlanan fakat 6 yıldır restorasyonu süren, bitiş tarihi ise yılan hikâyesine dönen tarihi kilise iç restorasyonun bitmemesi nedeniyle bir yıl daha ziyarete kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında geçen dönem iç ve dış cephede yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştı.

Çalışmalar kapsamında demirler sökülerek paslar silinmiş ve 41 kolonun tamamına yakını tek tek değiştirilmişti. Zeminde iyileştirmelerin yapıldığı kilisenin karbol ve kir oluşumuna maruz kalan bölgeleri özel deterjanlı su ile temizlenmiş, eksik süsleme elemanlarından kalıp alınıp, özgün hammaddesi ile döküm yapılmıştı. Fakat kilisenin iç restorasyon çalışmaları tamamlanamadığından ve ince işçiliklerin restorasyonları bir yılı bulacağından ziyarete söylendiği gibi bu ay açılamayacak. Betonarme bir binadan çok daha teferruatlı bir restorasyon süreci olduğunu söyleyen yetkililer kilisenin restorasyonunun bitmemesindeki en büyük etkenlerden birinin de demir yapısı olduğunu belirtiyor.

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