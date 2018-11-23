Demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, bir evin bahçe kapısının demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde merkezinde öğle saatlerinde bir evin bahçe kapısının girişindeki demir kapının parmaklıklarına sokak köpeği sıkıştı. Köpeğin acı çektiğini gören çevre sakinleri, Umurbey Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucu köpek, kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra doğal ortamı olan sokağa bırakıldı.



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