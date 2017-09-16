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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor: 83-87

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Ersan Ergüler (xx), Alper Elçikoca (xx), Dorukan Kalyoncu (xx) DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 22, Simpson (x) 5, Melih (x) 3, Walker (xxx) 18, Moldevenau (xx) 6, Oğulcan (x) 4

16 Eylül 2017 21:55

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ersan Ergüler (xx), Alper Elçikoca (xx), Dorukan Kalyoncu (xx)

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 22, Simpson (x) 5, Melih (x) 3, Walker (xxx) 18, Moldevenau (xx) 6, Oğulcan (x) 4, Kairys (xxx) 12, Burak Can (x) 4, Stojanovski (xx) 9, Merthan (x)

TRABZONSPOR: Browning (xxx) 17, Vasiliauskas (x) 3, Eldridge (xx) 8, Obekpa (xx) 6, Green (xxx) 17, Burak (x), Heslip (xxx) 27, Zubcic (xx) 9, Alper (x), Ozan (x)

1. PERİYOT: 21-22

İLK YARI: 39-41

3. PERİYOT: 65-65

PINAR Cup 2017’de şampiyon, finalde Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 87-83 mağlup eden Trabzonspor oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk iki periyodu Trabzonspor’un 22-21 ve 41-39 üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü periyot 65-65 eşitlikle bitti. Son 10 dakikada daha az hata yapan Karadeniz temsilcisi, salondan 87-83 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor’da Heslip, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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