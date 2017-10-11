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Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda turladı

Tartu Ülikool - Demir İnşaat Büyükçekmece: 68-73 İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 2'nci eleme turu 2'nci maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Tartu Ülikool'u 73-68 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı

11 Ekim 2017 23:54

Tartu Ülikool - Demir İnşaat Büyükçekmece: 68-73

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 2\'nci eleme turu 2\'nci maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Tartu Ülikool\'u 73-68 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı.
İlk periyotu 21-19 geride geçen Büyükçekmece, devreye 35-34 geride girdi. 3\'üncü periyotta vites artıran İstanbul ekibi son periyota 55-47 önde girerken, son çeyrekte de üstünlüğünü kaybetmedi ve sahadan 73-68 galip ayrıldı.
İlk maçı kendi sahasında 87-78 kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, 2\'nci maçtan da galip ayrılarak FIBA Avrupa Kupası\'nda grup aşamasına yükseldi.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Steven Cook olurken, Büyükçekmeceli Diamon Simpson 16 sayı kaydetti.

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