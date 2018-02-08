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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece, Avrupa'ya veda etti

Demir İnşaat Büyükçekmece - Nevezis: 77-90 İSTANBUL, (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya), Anton Makhlin (Rusya), Hugues Thepenier (Fransa) DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 20, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 1, İlkan Karaman 8,

08 Şubat 2018 00:47

Demir İnşaat Büyükçekmece - Nevezis: 77-90

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya), Anton Makhlin (Rusya), Hugues Thepenier (Fransa)
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 20, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 1, İlkan Karaman 8, Kairys 8, Stojanovski 8, Simpson 14, Oğulcan Baykan 4, Merthan Mutlu, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven
NEVEZIS: Veljacic 4, Matulis 15, Tamulis 6, Likhodei 12, Maldunas 17, Woodard 15, Volkus 3, Koreniuk 4, Sedekerskis 3, Medford Jr 11
1\'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 42-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62

FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Tur J Grubu son hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Litvanya\'nın Nevezis takımına 90-77 yenilerek turnuvaya veda etti.

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