Demir İnşaat Büyükçekmece, Avrupa'ya veda etti

Demir İnşaat Büyükçekmece - Nevezis: 77-90
İSTANBUL, (DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya), Anton Makhlin (Rusya), Hugues Thepenier (Fransa)
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 20, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 1, İlkan Karaman 8, Kairys 8, Stojanovski 8, Simpson 14, Oğulcan Baykan 4, Merthan Mutlu, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven
NEVEZIS: Veljacic 4, Matulis 15, Tamulis 6, Likhodei 12, Maldunas 17, Woodard 15, Volkus 3, Koreniuk 4, Sedekerskis 3, Medford Jr 11
1\'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 42-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62
FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Tur J Grubu son hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Litvanya\'nın Nevezis takımına 90-77 yenilerek turnuvaya veda etti.