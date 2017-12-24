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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor: 101-58

İSTANBUL,(DHA) Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Osman Sinan İşgüder Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 25, Wright 17, Moldoveanu 6, Kairys 10, Stojanovski 7, Oğulcan Baykan 6, Simpson 5, Deniz Kılıçlı 14, Burak Can Yıldızlı 9, Mel

24 Aralık 2017 22:07

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Osman Sinan İşgüder
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 25, Wright 17, Moldoveanu 6, Kairys 10, Stojanovski 7, Oğulcan Baykan 6, Simpson 5, Deniz Kılıçlı 14, Burak Can Yıldızlı 9, Melih Yıldız 2, Tevfik Atakan Gökseven, Muhammed Faik Altınkalem 
Yeşilgiresun Belediyespor: James 11, Boynton 5, Enes Berkay Taşkıran 10, Williams 11, Gagic, Leon Harun Apaydın, Hosley 15, Dusan Cantekin, Marinkovic 4, Erkan Yılmaz 2
1\'İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 54-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 81-43
BEŞ FAUL ALAN: 39.29 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 12\'nci haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor\'u 101-58 yendi.

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