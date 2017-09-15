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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Stelmet Zielona Gora: 84-73

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)   SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Önder Yılmaz (xx), Dağder Dağlı (xx) DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 11, Simpson (xxx) 12 , Melih (xx), Walker (xxxx) 30, Moldoveanu (xx) 4, Oğ

15 Eylül 2017 21:24

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

 

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Önder Yılmaz (xx), Dağder Dağlı (xx)

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 11, Simpson (xxx) 12 , Melih (xx), Walker (xxxx) 30, Moldoveanu (xx) 4, Oğulcan (xx) 5, Kairys (xx) 2, Burak Can (xxx) 8, Stojanovski (xxx) 9, Merthan (xx) 3

STELMET ZIELONA GORA: Florence (xxx) 12, Moore (xx) 9, Matczak (xx) 5, Savovic (xxx) 15, Dragicevic (xxx) 12, Taylor (x), Mokros (xx) 4, Der (xx), Hrycaniuk (xx) 4, Zamojski (xx) 8, Koszarek (xx) 4

1.PERİYOT: 24-16

İLK YARI: 39-36

3.PERİYOT: 65-50

BEŞ FAUL: Kairys (37.52), Moldoveanu (38.04) (Demir İnşaat Büyükçekmece)

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2017\'nin açılış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Polonya temsilcisi Stelmet Zielona Gora\'yı 84-73 mağlup ederek finale yükseldi.

İlk periyot Simspson\'un sayılarıyla skor üreten Demir İnşaat Büyükçekmece, çeyreği 8 sayı önde tamamladı: 24-16. İkinci periyotta konuk takım Savovic\'in ürettiği sayılarla etkili olurken, Büyükçekmece soyunma odasına 3 sayı üstün girdi: 39-36. Üçüncü periyotta 19 sayı üreten Walker\'ın oyuna ağırlığını koymasıyla farkı yeniden açan Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker\'ın son saniye üçlüğü ile son çeyreğe 65-50 önde girdi. Final periyodunda üstünlüğünü koruyan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 84-73.

Demir İnşaat Büyükçekmece, Pınar Karşıyaka - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle yarın saat 17.00\'de final maçına çıkacak.

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