Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 71-64

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 18, Melih Yıldız, Wright 16, Moldoveanu 10, Kairys, Stojanovski 7, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 4, Merthan Mutlu 8
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 7, Harris 11, Metecan Birsen 11, Boothe 9, Fall 9, Jankovic, Can Korkmaz 2, Kerem Gönlüm, Pryor 8, Mehmet Özdoğan 3, Doğukan Şanlı 4
1\'İNCİ ÇEYREK: 14-24
İLK YARI: 35-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-52
5 FAUL ALAN: Harris (36.43), Jones (37.38) - (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017/2018 Sezonu ilk hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında ligin yeni ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 71-64 mağlup etti.