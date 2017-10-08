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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 71-64

İSTANBUL, (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 18, Melih Yıldız, Wright 16, Moldoveanu 10, Kairys, Stojanovski 7, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 4, Merthan Mutlu 8 SAKARYA BÜYÜKŞEH

08 Ekim 2017 23:31

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 18, Melih Yıldız, Wright 16, Moldoveanu 10, Kairys, Stojanovski 7, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 4, Merthan Mutlu 8
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 7, Harris 11, Metecan Birsen 11, Boothe 9, Fall 9, Jankovic, Can Korkmaz 2, Kerem Gönlüm, Pryor 8, Mehmet Özdoğan 3, Doğukan Şanlı 4
1\'İNCİ ÇEYREK: 14-24
İLK YARI: 35-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-52
5 FAUL ALAN: Harris (36.43), Jones (37.38) - (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017/2018 Sezonu ilk hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında ligin yeni ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 71-64 mağlup etti.

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