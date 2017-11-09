Demir İnşaat Büyükçekmece - Khimik Yuzhny: 80 - 76

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Melih Yıldız, Wright 21, Kairys 11, Moldoveanu 10, Oğulcan Baykan 3, Simpson 10, Burak Yıldızlı, Stojanovski 10, Merthan Mutlu 2

Khimik: Riabchuck 3, Colter 19, Malchevskyi 6, Antypov 6, Love 2, Pavlov 2, Petrov 16, Arians 9, Sydorov 10, Marchenko 3

1\'İNCİ PERİYOT: 12-22

Devre: 40-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-62

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu\'nda Demir İnşaat Büyükçekmece, Ukrayna\'nın Khimik takımını 80-76 yenerek 4\"üncü maçında 3\'üncü galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekip maca kötü başladı. Hücum ve savunmada iyi olan konuk Khimik ilk periyotta farkı çift hanelere taşıdı ve ilk periyodu 12-22 önde kapattı.

İkinci periyodun ortalarından itibaren kendine gelen Demir İnşaat Büyükçekmece, önce beraberliği yakalayıp, ardından öne geçmeyi başarsa da devreye 40 -40\'lıt eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Khimik\'i Colter\'in skorer oyunuyla etkili olurken, periyodun son saniyesinde kendi yarı sahasından attığı basketle son periyoda 62-59 üstün girdi.

Çekişmeli geçen final periyodunun son anlarında hata yapmayan ev sahibi ekip karşılaşmayı 80-76 kazanırken, karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece\'de 21 sayı kaydeden Wright oldu.

