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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Khimik Yuzhny: 80 - 76

İSTANBUL,(DHA) Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan) Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Melih Yıldız, Wright 21, Kairys 11, Moldoveanu 10, Oğulcan Baykan 3, Simpson 10, Burak

09 Kasım 2017 00:23

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Melih Yıldız, Wright 21, Kairys 11, Moldoveanu 10, Oğulcan Baykan 3, Simpson 10, Burak Yıldızlı, Stojanovski 10, Merthan Mutlu 2
Khimik: Riabchuck 3, Colter 19, Malchevskyi 6, Antypov 6, Love 2, Pavlov 2, Petrov 16, Arians 9, Sydorov 10, Marchenko 3
1\'İNCİ PERİYOT: 12-22
Devre: 40-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-62

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu\'nda Demir İnşaat Büyükçekmece, Ukrayna\'nın Khimik takımını 80-76 yenerek 4\"üncü maçında 3\'üncü galibiyetini aldı.  
Ev sahibi ekip maca kötü başladı. Hücum ve savunmada iyi olan konuk Khimik ilk periyotta farkı çift hanelere taşıdı ve ilk periyodu 12-22 önde kapattı. 
İkinci periyodun ortalarından itibaren kendine gelen Demir İnşaat Büyükçekmece, önce beraberliği yakalayıp, ardından öne geçmeyi başarsa da devreye 40 -40\'lıt eşitlikle gidildi.
Üçüncü çeyrekte Khimik\'i Colter\'in skorer oyunuyla etkili olurken,  periyodun son saniyesinde kendi yarı sahasından attığı basketle son periyoda 62-59 üstün girdi.
Çekişmeli geçen final periyodunun son anlarında hata yapmayan ev sahibi ekip karşılaşmayı 80-76 kazanırken, karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece\'de 21 sayı kaydeden Wright oldu. 
 

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