Demir İnşaat Büyükçekmece - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 107-78

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 33, Wright 22, Melih Yıldız, İlkan Karaman 14, Kairys 6, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Merthan Mutlu 7, Stojanovski 9, Atakan Tevfik Gökseven, Muhammed Altınkalem
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 22, Toolson 9, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, Bircevic 11, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Mert Çevik 2, Tevfik Akdamar, Kamer Bayraktar 3, Bekir Karlı
1\'İNCİ PERİYOT: 25-20
İLK YARI: 51-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 76-67
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 107-78 mağlup etti.