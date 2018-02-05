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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 107-78

İSTANBUL, (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 33, Wright 22, Melih Yıldız, İlkan Karaman 14, Kairys 6, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Merthan Mutlu 7, Stojanovski 9,

05 Şubat 2018 00:51

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 33, Wright 22, Melih Yıldız, İlkan Karaman 14, Kairys 6, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Merthan Mutlu 7, Stojanovski 9, Atakan Tevfik Gökseven, Muhammed Altınkalem
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 22, Toolson 9, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, Bircevic 11, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Mert Çevik 2, Tevfik Akdamar, Kamer Bayraktar 3, Bekir Karlı
1\'İNCİ PERİYOT: 25-20
İLK YARI: 51-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 76-67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 107-78 mağlup etti.

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