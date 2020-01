Demir İnşaat Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol: 98 - 78

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Halit Can Cihan

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 26, Wright 16, Kairys 11, Melih Yıldız, Moldoveanu 15, Oğulcan Baykan, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 2,

Stojanovski 14, Merthan Mutlu 6

Gaziantep Basketbol: Lyons 27, Rudd, White 17, Armand 6, Freimanis 4, Orhan Haciyeva, Balazic 19, Erden Eryüz, Can Uğur Öğüt, Erol Can Çinko 5

1\'inci Periyot: 20-24

Devre: 48-38

3\'üncü Periyot: 77-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Gaziantep Basketbol\'u 98-78 yendi.

Maça iyi başlayan taraf konuk ek,p Gaziantep Basketbol oldu. Hücumda etkili başlayan konuk ekip ilk periyodu 24-20 önde bitiridi.

İkinci periyottta rakibi hata yapmaya zorlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, üstün olan taraftı. Periyot boyunca rakibinin 14 sayıda tutmayı başaran ev sahibi ekip buna karşın 28 sayı buldu ve soyunma odasına 48-38\'lik skorla 10 sayı farkla öne gitmeyi başardı.

3\'üncü periyodun başında da iyi olan taraf ev sahibi Demir İnşaat Büyükçekmece oldu. Hem hücumda hem de savunmada iyi işler yapan İstanbul temsilcisi, farkı 19 sayıya kadar çıkarsa da 4\'üncü periyoda da 77-62\'lik skorla önde girdi.

Son periyotta 15 sayılık avantajını iyi kullanan Demir İnşaat Büyükçemece, karşılaşmadan 20 sayılık farkla 98-78 galip ayrıldı.