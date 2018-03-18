Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank: 77-86

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 13, Wright 16, Stojanovski 12, İlkan Karaman 6, Kairys 6, Simpson 7, Robinson 9, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan, Burak Can Yıldızlı 3
GALATASARAY ODEABANK: Mehmet Yağmur 3, Hardy 12, Renfroe 15, Summers 10, Hendrix 16, Ege Arar 6, Taylor 5, Juskevicius 15, Göksenin Köksal 4, Preldzic, Caner Topaloğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 36-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-64
5 FAUL ALAN: 34.33 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 86-77 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar 9\'uncu galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 14\'üncü kez mağlup oldu.