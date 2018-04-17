Demir İnşaat Büyükçekmece - Darüşşafaka: 77-75

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Kerem Baki
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 25, Wright 13, Stojanovski 10, İlkan Karaman 4, Kairys 6, Burak Can Yıldızlı, Merthan Mutlu 1, Simpson 14, Robinson 4, Oğulcan Baykan
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Sant-Roos 5, Okben Ulubay, Johnson 15, Eric 8, Muhammed Baygül 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Kidd 6, Cummings 6, Kartal Özmızrak 5, Emircan Koşut
1\'İNCİ PERİYOT: 22-12
İLK YARI: 33-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-53
5 FAUL ALAN: 38.25 İlkan Karaman (Demir İnşaat Büyükçekmece)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25\'inci hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece kendi sahasında Darüşşafaka\'yı 77-75 mağlup etti.