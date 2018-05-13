Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan: 59 - 72

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Demir İnşaat Büyükçekmece: Merthan Mutlu 3, Burak Can Yıldızlı 7, İlkan Karaman 18, Stojanovski 11, Kairys 6, Wright 2, Simpson 3, Robinson 2, Maric 7, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven,
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 15, Adams 3, Clark 18, Weems 8, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 9, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu 4, Semih Erden 5, Lalanne 4, Palacios, Ömer Utku Al
1\'İNCİ PERİYOT: 11-13
DEVRE: 26-26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-45
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 30\'uncuhaftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 72-59
mağlup etti. Bu sonucun ardından Siyah-Beyazlı ekip 20\'nci galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise parkeden 20\'nci kez yenik ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetin ardından normal sezonu 4\'üncü sırada bitirdi.