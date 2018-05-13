T24 LogoT24 Logo
Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan: 59 - 72

İSTANBUL,(DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker Demir İnşaat Büyükçekmece: Merthan Mutlu 3, Burak Can Yıldızlı 7, İlkan Karaman 18, Stojanovski 11, Kairys 6, Wright 2, Simpson 3, Robinson 2, Maric 7, Meli

13 Mayıs 2018 20:22

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Demir İnşaat Büyükçekmece: Merthan Mutlu 3, Burak Can Yıldızlı 7, İlkan Karaman 18, Stojanovski 11, Kairys 6, Wright 2, Simpson 3, Robinson 2, Maric 7, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven, 
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 15, Adams 3, Clark 18, Weems 8, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 9, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu 4, Semih Erden 5, Lalanne 4, Palacios, Ömer Utku Al
1\'İNCİ PERİYOT: 11-13
DEVRE: 26-26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 30\'uncuhaftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 72-59
mağlup etti. Bu sonucun ardından Siyah-Beyazlı ekip 20\'nci galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise parkeden 20\'nci kez yenik ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetin ardından normal sezonu 4\'üncü sırada bitirdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gazanfer Bilge HAKEMLER Emin Moğulkoç Alper Altuğ Köselerli Serhat Büker DemirBüyükçekmece Merthan MutluBurak Can YıldızlıKaramanStojanovskiKairysWrightSimpsonRobinsonMaricMelih Yıldız Tevfik Atakan Gökseven

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24