Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan: 59 - 72

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Demir İnşaat Büyükçekmece: Merthan Mutlu 3, Burak Can Yıldızlı 7, İlkan Karaman 18, Stojanovski 11, Kairys 6, Wright 2, Simpson 3, Robinson 2, Maric 7, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven,

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 15, Adams 3, Clark 18, Weems 8, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 9, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu 4, Semih Erden 5, Lalanne 4, Palacios, Ömer Utku Al

1\'İNCİ PERİYOT: 11-13

DEVRE: 26-26

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 30\'uncuhaftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 72-59

mağlup etti. Bu sonucun ardından Siyah-Beyazlı ekip 20\'nci galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise parkeden 20\'nci kez yenik ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetin ardından normal sezonu 4\'üncü sırada bitirdi.

