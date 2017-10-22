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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Banvit: 82-84

BURSA,(DHA) BANVİT, çekişmeli geçen maçta Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda 84-82 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı

22 Ekim 2017 01:05

BURSA,(DHA)

BANVİT, çekişmeli geçen maçta Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi deplasmanda 84-82 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Gazanfer Bilge Spor Salonu\'nda Banvit\'i ağırladı. Maça etkili başlayan Banvit, ilk çeyreği 17-22\'lik skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekle birlikte pota altında etkili bir görüntü çizen Demir İnşaat Büyükçekmece ise oyuna denge getirirken, devreye de 40-40\'lık eşitlikle girildi. Dönüşte her iki takım da sayı bulmakta güçlük çekmezken kader periyoduna ise Banvit, 61-62\'lik skorla önde giren taraf oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son çeyrekte de karşılıklı sayılar görülürken, son bölümlerde Andrew Odom ve Tony Taylor ile sayılar bulan Banvit, parkeden 82-84 galip ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Banvit ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise ikinci mağlubiyetini aldı. Karşılaşmada sahanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece\'den 29 sayıyla Erving Walker olurken, Banvit\'te ise Michael Thomas 17 ve Tony Taylor 14 sayı kaydetti.

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