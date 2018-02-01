Demir İnşaat Büyükçekmece - Alba Fehervar: 75-78

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Ivor Matejek, Beniamino Manuel Attard, Thomas Bıssuel

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Evaldas Kairys 20, İlkan Karaman 10, Erving Walker 4, Melih Yıldız, Carl Wright 11, Diamon Simpsons 5, Vojdan Stojanovski 13, Oğulcan Baykan 3, Merthan Mutlu 9, Muhammed Altınkalem, Tevfik Atakan Gökseven, Burak Yıldızlı

ALBA FEHERVAR: Peter Lorant 11, Trevis Simpson 16, Kasey Hill 6, Alandise Harris 16, Akos Keller 7, Chris Horton 9, Alhaji Mohammed 6, Akos Kovacs 4, Ivan Keller, Marko Filipovity 3, Aleksa Brbaklic, Sir\'Dominic Pointer

1\'İNCİ PERİYOT: 21 - 22

DEVRE: 43 - 43

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 61

5 FAUL ALAN: Akos Keller (Alba Fehervar)

FIBA Avrupa Kupası 2\'inci Tur J Grubu 5\'inci maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Alba Fehervar\'a 75-78 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonucun ardında 5\'inci maçına 3\'üncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Demir İnşaat Büyükçekmece\'den Evaldas Kairys oldu.

