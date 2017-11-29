Demir Grup Sivasspor'dan Onur Kıvrak'a sert yanıt

\"Onur Kıvrak\'ın bu açıklamaları ile Türkiye Futbol Federasyonu\'nu göreve davet ediyoruz\"

\"Hala vatan hainlerinin ipine sarılmaya çabalamak hukuka, akla, iyi niyete, vicdana ve insanlığa aykırıdır\"

SİVAS / DHA

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak\'a sert bir yanıt verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

\"26.11.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor A.Ş. müsabakasından sonra, Trabzonspor A.Ş. kalecisi Onur Recep Kıvrak´ın açıklamaları kulübümüzü bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Sportmenliğe aykırı davranış ve açıklamalarda bulunmayı alışkanlık haline getiren Onur Recep Kıvrak\'ın bu tavrı, Avro bazında aldığı ücretinin hakkını saha dışında da verme çabasının bir neticesi olabilirse de kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Kulübümüz lehine verilmeyen iki tane açık penaltı pozisyonu hemen önünde gerçekleşmişken bunlara değinmeden, komploya rağmen tutmamış iftiralara bel bağlama ihtiyacı sağlıklı bir zihnin ürünü olamaz.

Açıklaması ile yakın tarih dersi verme kisvesi altında şiddet ve düzensizliği teşvik eden, husumet doğmasına hizmet eden ve dolayısı ile futbola zarar veren Onur Recep Kıvrak\'a yakın tarih ve hukuk konusunda bazı hususları hatırlatmanın elzem olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisinin \"Alınmak\" ifadesi ile neyi kastettiği tam anlaşılamamakla birlikte bu ifadenin yargılanmanın çok altında bir durumu işaret ettiği şüphesizdir. Onur Recep Kıvrak ilgili yargı kararlarını inceler ise ifadesinin aksine sanık durumunda olan kişilere rast gelecektir. Aynı şekilde yetkili makamların kararlarının iddialarını desteklemediğini de görebilecektir.

Kimlerce ve ne saikle yaratıldığı bugün herkesçe malum olan komplo çerçevesinde kimlerin daha fazla mağdur edilmiş olduğu sadece vatan hainlerinin kimleri hedef aldığını göstermeye yarar.

Aradan geçen bunca zamana, TFF ve yargı kararlarına ve bunların dahi hangi koşullarda ortaya çıktığına ilişkin bugün bilinen gerçeklere rağmen bugün hala vatan hainlerinin ipine sarılmaya çabalamak hukuka, akla, iyi niyete, vicdana ve insanlığa aykırıdır.

Buradan açık bir şekilde belirtmek isteriz ki, kulübümüzün ilgili tüm mensupları bugün yapılacak bir yeniden yargılamayı tüm samimiyetleri ile isterler. Herkes adil bir yargılamadan kulübümüz mensupları kadar mutlu olur mu görmeyi isteriz.

Uygunsuz ifadelerini taraftarımızın tezahüratına bağlama çabasına giren Onur Recep Kıvrak buna bir başka takım arkadaşını da konuya dahi etme çabasını eklemiştir. Bu akıl ve mantık dışı çaba esnasında Hocası Rıza Çalımbay\'ı tamamen göz ardı etmiştir. Atıfta bulunduğu dönemde kulübümüzün teknik direktörü olan Sayın Rıza Çalımbay\'ın bugün kendisinin hocası olması, Trabzonspor Kulübünün Sayın Çalımbay\'a güveninin ne ifade ettiği Onur Recep Kıvrak\'ın algısının açıkça dışında kalmıştır.

Ligin 13. haftasında gelen ilk deplasman galibiyeti sorusuna bile Sivas\'ta olduğu için ayrı bir mutluluk sebebi olarak ifade edebilen bir profesyonel futbolcunun sadece niyeti değil psikolojisi de son derece kaygı uyandırıcıdır.

Recep Onur Kıvrak\'ın bu açıklamaları ile Türkiye Futbol Federasyonu\'nu göreve davet ediyoruz.

Kulübümüz genel mevzuat açısından tüm haklarını arayacaktır.\"