Demir Grup Sivasspor'da toplu imza töreni

Hüsnü Ümit AVCI/İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı futbolcular Douglas Santos, Uğur Çiftçi, Aydın Karabulut, Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka, İlker Sayan ve David Braz ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcular katıldı. Törende konuşan Başkan Otyakmaz, eksik olan mevkilere transferlerin devam edeceğini belirterek, \"David Braz transferi ile stoper sorunu halletmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferlerimiz devam edecek. David Braz ülkesinde sevilen çok önemli bir isim. İyi, ciddi bir kulüpten transfer ediyoruz. Kendisiyle 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalıyoruz. Sivasspor\'a çok önemli hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz. Kendisine Sivasspor camiası adına hoş geldin diyoruz\" ifadelerini kullandı.

Sözlerine \'Merhaba Gardaş\' diyerek başlayan yeni transfer David Braz ise, Demir Grup Sivasspor\'da olmaktan şeref duyduğunu belirtti.

Braz, \"Bu yeni bir meydan okuma, büyük bir şeref. Sivasspor\'a tüm emeğimi vereceğim. Yeni geldiğim takıma destek olacağım, Robinho ile oynamak büyük bir şeref. Sivasspor\'a yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Robinho ile konuştum. Kulüple ilgili bana çok olumlu şeyler söyledi. Douglas ile de görüşme şansım oldu, o da aynı şeyleri söyledi\" dedi.

Demir Grup Sivasspor\'un, Sivas Belediyespor\'dan transfer ettiği İlker Sayan da, transfer teklifini aldığında eşiyle beraber olduğunu, teklif sonrası çok mutlu olduğunu ve hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Gurbetçi oyuncu Erdoğan Yeşilyurt da Demir Grup Sivasspor\'a transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Geçen sezon kırmızı beyazlı formayı kiralık olarak giyen ve bu sezon bonservisi alınan Serhiy Rybalka ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Aslen Sivaslı olan ve daha önce de 2 sezon Demir Grup Sivasspor formasını terleten Aydın Karabulut ise, buraya yeniden dönmeyi çok istediğini belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen ve aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi ise transfer döneminde birçok kulüpten teklif almasına rağmen menajerine Sivasspor ile sonuç almadan başka hiçbir takımla görüşme yapmamasını söylediğini ifade ederek, \"Bu konuda milliyetçiyim. Yuvama geldim. İnşallah Sivasspor\'a layık olurum. Yukarı hedeflerimize hep birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum\" dedi.

Barcelona\'dan kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos da, yeni sezon öncesi kendisini hazır hissettiğini vurgulayarak, \"Sezon öncesi Barcelona\'da da burada da hazırlıklarımı yaptım. İdmanlara çıkıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ufak bir kas sakatlığı yaşadım. Bu hafta boyunca tedavimi oldum. Sakatlığımı atlattım\" dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden görüntüler

-Başkan Otyakmaz\'ın açıklaması

-Futbolcuların konuşmaları



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