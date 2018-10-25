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Spor

Demir Grup Sivasspor'da Kone çalışmalara başladı

SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'da elmacık kemiğinden ameliyat olan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Kone, özel maske ile antrenmanlara başladı

25 Ekim 2018 18:18

SİVAS, (DHA) -

DEMİR Grup Sivasspor\'da elmacık kemiğinden ameliyat olan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Kone, özel maske ile antrenmanlara başladı.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu hafta maçında pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna nezaretinde sağanak yağmur altında yapılan antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alan pas oyunu ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Kırmızı-Beyazlılarda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine aldığı darbe sonrasında sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve İstanbul\'da ameliyat olan Arouna Kone de Sivas\'a dönerek özel maskeyle çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçını kaçıran ve antrenman eksiği bulunan Kone\'nin Kayseri maçında da görev almasının zor olduğu öğrenildi.
Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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