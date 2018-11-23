Demir Grup Sivasspor'a üniversite morali

SİVAS, (DHA) -

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yönetimi, Demir Grup Sivasspor\'u sabah kahvaltısında misafir etti.

Demir Grup Sivasspor, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız\'ın misafiri olarak sabah kahvaltısında Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli\'nde bir araya geldi. Kahvaltıya üniversite yönetimi, Sivasspor Yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivasspor\'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, \"Sivasspor Sivasımızın en önemli markalarından biridir. Sivas\'ın iki önemli markasından biri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi diğeri Sivasspor\'dur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1974\'te kurulmuştur. Üniversiteler bulunduğu şehri kalkındıracak bulunduğu şehre hedef gösterecek yerlerdir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sivas bütün kurumlarıyla bir araya gelerek ortak yapabileceğimiz şeylerde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Üniversite olarak Sivasspor için dün olduğu gibi bugün ve yarın da Sivassporumuzun yayındayız, destekçisiyiz. Bu noktada yapmamız gereken ne varsa onu yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz ise davet nedeni ile üniversite yönetimine teşekkür ederek, \"Yarın öğretmenler günü. Sizlerin bu özel gününüzü şimdiden kutluyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman ihtiyacımız olsa bize her zaman kapılarını açan şehrimizin çok önemli bir kurumu. Bu iş birliğimizin, bu iyi niyetin artarak devam etmesini tüm kalbimle arzuluyorum ve tekrar bu güzel organizasyon için sizlere ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum\" ifadelerini kullandı.

Programda Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız\'a günün anısına 58 sırt numaralı Sivasspor forması hediye etti.

Program sonunda Demir Grup Sivasspor\'un Rumen oyuncusu Gabriel Torje\'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

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