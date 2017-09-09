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Spor

Demir Grup Sivasspor, Thievy Bifouma'yı transfer etti

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor forması giyen Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

09 Eylül 2017 03:00

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor forması giyen Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Demir Grup Sivasspor, son olarak Osmanlıspor\'da forma giyen 25 yaşındaki Thievy Bifouma\'yı renklerine bağladı. 13 Mayıs 1992\'de Fransa\'nın Saint Denis kentinde dünyaya gelen Bifouma futbola Racing Strasbourg U19 takımında başladı. Ardından Espanyol, Las Palmas, West Bromwich, Almería, Granada, Stade Reims, Bastia forması giyen golcü futbolcu Ocak ayında ise Osmanlıspor\'a transfer oldu. Forvette görev yapan futbolcu sağ ve sol kanatlarda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 178 maça çıkan Bifouma 31 gol, 20 asistlik performans ortaya koydu. Demir Grup Sivasspor, Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bifouma, Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı\'nın formasını 18 kez giyerken 9 kez gol sevinci yaşadı.

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