Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "İyi bir maç olacak"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında, \"İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Futbol oynamayı düşünmekten başka birşey yapmıyoruz. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 24\'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, geçen hafta oynadıkları Göztepe maçını değerlendirdi.

Aybaba, Göztepe maçında bir çok pozisyon bulduklarını belirterek, \"Oyunun ilk yarısı kötü geçti. Ama ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Atacaksınız. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Takımın genel isteğinden ve arzusundan memnunum. Karşımızdaki rakipleri daha fazla zorlamamız lazım. 5 atak yerine 10 atak yapmamız lazım. 4 vuruş yerine 8 vuruş yapmamız lazım. Çünkü artık karşı takımlarda ciddi ciddi hedef peşindeler. Kimi kümede kalmak, kimi de UEFA\'ya oynuyor. Kimi ise şampiyonluğa oynuyor. Bizle ilgili tabi ki önlem de alıyorlar. Bizim onları aşmamız için de hem tempomuzu artırmamız, hem hızlı çıkışı artırmamız, hem de daha çok şut atmamız lazım. Daha iyi pozisyon da almamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek bundan sonraki deplasman maçlarında istediğimiz 3 puana kavuşabiliriz\" dedi.

\"İYİ BİR MAÇ OLACAK\"

Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor maçı hakkında da değerlendirme yapan Aybaba şöyle dedi: \"Antalyaspor zor durumda. İyi bir kadroyla başladılar. Futbolda bazen olmuyor. Bizim için çok zor bir maç olacak. Az önce söylediğim özellikleri yansıtmamız lazım. Zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik, beklettik. İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Futbol oynamayı düşünmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Samet Aybaba\'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)