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Spor

Demir Grup Sivasspor Sergiy Rybalka'yla imzaladı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka'yı renklerine bağladı

08 Eylül 2017 15:19

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka\'yı renklerine bağladı. Süper Lig\'de oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lige iyi başlayamayan Demir Grup Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Arsenal Kharkiv\'de başlayan Sergiy Rybalka daha sonra Dinamo Kiev\'in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec\'e kiralık olarak oynayan Sergiy Rybalka 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı. 27 yaşında ve 1,76 boyundaki futbolcu orta sahada görev yapıyor.
Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde daha önce Sergio Rochet, Hakan Bilgiç, Vitaly Dyakov, Mattias Bjarsmyr, Elderson Echiejile, Cem Özdemir, Mert Hakan Yandaş, Auremir Dos Santos, Muhammet Demir, Arouna Kone ve Zora Cyriac Gohi Bi, Carl Medjani ve Delvin N\'Dinga\'yı kadrosuna kattı.

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