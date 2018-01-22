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Spor

Demir Grup Sivasspor 'Robinho'yu açıkladı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Brezalyalı dünyücü ünlü futbolcu Robinho ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

22 Ocak 2018 15:29

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Brezalyalı dünyücü ünlü futbolcu Robinho ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Demir Grup Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar, uzun süredenberi tranfser görüşmesi yaptıkları Brezilyalo oyuncu Robinho ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarılar, Robinha\'nun yarın kente geleceğini ifade etti. Duyurunun yapılması ile Demir Grup Sivasspor taraftarları büyük coşku yaşadı. Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giyen 34 yaşındaki Robinho için görkemli bir karşılama yapılması bekleniyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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