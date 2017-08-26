Demir Grup Sivasspor, Medjani ile anlaştı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bir süre önce Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Carl Medjani ile resmi sözleşme imzaladı.

Ligdeki ilk iki maçından 3 puan alan Demir Grup Sivasspor, son olarak Trabzonspor forması giyen Cezayirli defans oyuncusu Carl Medjani ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Medjani, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın ofisinde resmi sözleşmeye imza attı. 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Medjani, Saint-Etienne’de futbola başladı. Ardından; Liverpool, Lorient, FC Metz, AC Ajaccio, Monaco, Olimpiakos Pire, Valenciennes forması giydikten sonra 2014 yılında Trabzonspor’a transfer oldu. 2016 yılında İspanya’nın Levante ve Leganés takımlarında oynayan Medjani, 2017 Ocak ayında yeniden Trabzonspor’un yolunu tuttu. Medjani stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor. Kariyerinde 390 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol 7 asistlik performans sergiledi. Cezayir milli takımda da görev yapan tecrübeli futbolcu, 56 kez ülkesinin formasını giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

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