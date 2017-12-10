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Spor

Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: 1-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMER: Halil Umut Meler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Auremir (xxx), Bjarsmyr (xx), Medjani (xx), Ziya (xx) (Dk

10 Aralık 2017 21:36

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: 4 Eylül
HAKEMER: Halil Umut Meler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Auremir (xxx), Bjarsmyr (xx), Medjani (xx), Ziya (xx) (Dk.69 Hakan Bilgiç)- Bifouma (x) (Dk.82 Muhammet), Hakan Arslan (xx), N\'Dinga (xx), Mert Hakan (xx) (Dk.77 Rybalka x)- Emre (xxx), Kone (xxx)
MERDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Cilchy (xx), Attamah (xx) (Dk.46 Kerim Frei xx), Eprianu (xx), Caiçara (xx), Napeoleoni (xx) (Dk.80 Mevlüt x), Emre (xxx), Mahmut (xx), Visca (xxx)- Mossoro (xx) (Dk.46 Gökhan İnler xx), Adebayor (xx)
GOL: Dk.18 Kone (Demir Grup Sivasspor)
KIRMIZI KART: 90+2 Kone (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: N\'Dinga, Muhammet( Demir Grup Sivasspor)- Gökhan İnler, Mahmut, Kerim, Adebayor (Medipol Başakşehir)

SÜPER Lig\'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir\'i ilk yarıda Kone\'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. 3 haftanın ardından galibiyetle tanışan Demir Grup Sivasspor, puanını 22\'ye yükseltti.
Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.
5\'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Edin Visca ortasını uzak direğin hizasındaki altı pas çizgisine doğru gönderdi. Epureanu\'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
14\'üncü dakikada soldan Mert Hakan ceza alanına girdi vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Kone\'nin vuruşunda kaleci Volkan yatarak gole izin vermedi.
18\'inci dakikada soldan hareketlenen Emre, ceza alanında uygun durumdaki Kone\'ye çıkardı. Kone yerden düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
22\'inci dakikada  serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını altı pas alanına doğru gönderdi. Savunmanın kafa ile karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Edin Visca\'nın önünde kaldı. Sağdan Visca\'nın şutunda kaleciden seken top direkten döndü, tekrar kaleci Tolgahan topa sahip oldu.
42\'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre\'nin içeriye gönderdiği topu savunma çıkardı. Topu önünde bulan Elderson\'un ceza alanı önünden sert şutunda kaleci Volkan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
61\'inci dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Etkili gelişen atakta sağdan hareketlenen Visca, ceza alanında boş durumdaki Adebayor\'u gördü. Adebayor\'un kale önünde sol ayağı ile yaptığı vuruşta top yandan auta gitti. 
66\'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor atağında soldan ceza alanına giren Emre\'nin sağ ayağı ile yerden yaptığı vuruş kaleci Volkan\'da kaldı.
79\'uncu dakikada Adebayor\'un ceza alanında kafayla indirdiği topa, Kerim, yarım vole vuruşunu yaptı, top kaleci Tolgahan\'da kaldı.
89\'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca\'nın pasında Cilchy\'nin ceza alanı çaprazından sert şutunda top yandan auta gitti.
90+2\'de daha önce 29\'uncu dakikada sarı kartı bulunan Kone, rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı ve sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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