Demir Grup Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) -



DEMİR Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar daha sonra çift kale maç yaptı. Antrenmanın bir bölümünde sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Delvin N\'Dinga da yer aldı. Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenman ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenmanda takımın genç isimlerinden Erdoğan Yeşilyurt basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kayserispor maçının hazırlıklarına iyi bir şekilde başladıklarını belirten Erdoğan, \"Kayserispor iyi bir takım. Deplasmanda oynayacağız. Sahalarında oynadıkları maçları izledik ve analizini yaptık. Çok iyi çıkışları var. Biz ilk golü atmaya çalışacağız. Hocamız bizi iyi hazırlıyor. İnşallah Kayseri\'den 3 puanı alıp geliriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüsü

-Erdogan Yeşilyurt açıklama



(FOTOĞRAFLI)