Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)-

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halil Umut Meler (x), Mehmet Cem Hanoğlu (x), Cevdet Kömürcüoğlu (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx)- Rıdvan (xx), Djakov (x) (Dk.16 Leandro xx), Byarsmyr (xx), Ziya (xx), Medjani (xx), Auremir (xx) (Dk.46 Rybalka x), Hakan (x), Emre (xx), Elderson (xx) (Dk.46 Galip x), Kone (x)

KAYSERİSPOR: Lung (xxx)- Erkan (xxx), Kana Bıyık (xx), Kucher (xx), Lopes (xxx), Şamil (xx), Badji (xx), Bia (x) (Dk.52 Mendes xxx), Boldrin (xxx) (Dk.65 Güray x), Deniz (xx), Umut (xxx) (Dk.80 Stojiljkovic xxx)

GOLLER: Dk.38 Umut Bulut, Dk.83 Stojiljkovic (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Auremir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Deniz (Kayserispor)

Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kayserispor\'a 2-0 mağlup oldu.

11\'inci dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Boldrin\'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut\'\'un vuruşunda top kaleci Rochet\'te kaldı.

24\'üncü dakika da savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut\'un şutu kaleci Rochet\'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Boldrin topa vuruşunda kaleye giden topu Byarsmyr kornere gönderdi.

32\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre\'nin ortasına arka direkte yükselen Leandro\'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

38\'inci dakikada topla buluşan Umut Bulut ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor\'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

62\'inci dakikada sağ kanattan Lopes\'in ceza sahası içine kullandığı uzun taçta topu önünde bulan Mendes\'in şutunda üstten auta çıktı.

77\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içine giren Lopes topu boş pozisyonda olan Umut Bulut\'a atmak istedi. Araya giren savunma topu taca gönderdi.

80\'inci dakikada Leandro\'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Hakan Arslan\'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

82\'inci dakikada sol kanattan topla buluşan Leandro\'nun sert şutunda kaleci Lung topu kornere gönderdi.

83\'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes\'in ceza sahası içindeki Stojiljkovic\'e pasını verdi. Stojiljkovic topu ağlara gönderdi. 0-2

Karşılaşma Kayserispor\'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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