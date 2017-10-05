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Spor

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ligin 8'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

05 Ekim 2017 18:50

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ligin 8\'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yenileme çalışmaları ile başladı. Antrenman takım halinde topla yapılan çalışmalarla sona erdi. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Elderson Echiejile, Delvin N\'Dinga, Thievy Bifouma ile izinli olan Arouna Kone ve sakatlığı süren John Boye katılmadı.
Antrenmanı Kids Anaokulu\'nun minik öğrencileri de takip etti. Antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektiren minikler antrenmanda ilgi odağı oldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Anaokulu öğrencileri ziyaret ve çiçek vermeleri
-Antrenmandan görüntüler

HABER - KAMERA:İRFAN ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) (FOTOĞRAFLI)

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