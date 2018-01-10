Demir Grup Sivasspor, Karabük'ten Paul Papp'ı transfer etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor\'un Romanyalı defans oyuncusu Paul Papp ile sözleşme imzaladı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya\'nın Manavgat ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Kardemir Karabükspor\'un başarılı defans oyuncusu Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya\'daki kampa da katıldı. Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı.

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