Demir Grup Sivasspor- Göztepe A.Ş.: 2-3

Eraydın AYTEKİN/SİVAS (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Hakan Yemişken (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet(xx)- Rıdvan (x), Bjarsmyr (x), Medjani (x), Elderson (x) - Bifouma (xx), Mert Hakan (xxx) (Dk.46 Ziya x), Rybalka (x) (Dk. 55 Auremir x), Ndinga (x)- Emre (xx)(Dk.67 Hakan Arslan x), Kone (x)

GÖZTEPE: Beto (xx)- Sabri (xxx), Kadu (xxx), Peybernes (xxx), Traore (xxx)- Scarione (xx) (Dk.79 Halil x), Rotman (xx), Selçuk xx), Tayfur (xx) (Dk.87 Gouffran), Castro (xxx), Jahoviç (xxx) (Dk.67 Ghilas xx)

GOLLER: Dk.16 Jahoviç (Kendi kalesine) , Dk.85 Kone(D.G.Sivasspor)- Dk.33-45(P)-52 (P) Jahoviç (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk.45 Medjani (D.G. Sivasspor)

SARI KART: Jahoviç (Göztepe)

SÜPER Lig\'de Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Göztepe\'ye 3-2 mağlup oldu.

10\'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Scarione\'nin ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

15\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan\'ın sel ayağı ile sert şutunu kaleci güçlükle çeldi, yükseklik kazanan topa Kone yükseldi, kaleci bir kez daha müdahale ederek topu kornere gönderdi.

16\'ıncı dakikada sağ kanattan Demir Grup Sivasspor adına Rybalka\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Jahoviç\'in ters kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

21\'inci dakikada bu kez sol kanatta buluşan Mert Hakan hafif çaprazdan sol ayağı ile kaleyi yokladı, top kalecide kaldı.

23\'üncü dakikada etkili gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Bifouma ceza alanına girdi, boş durumdaki Kone\'ye çıkardı. Kone\'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Maçın 24\'üncü dakikasında hakem su molası verdi.

33\'uncu dakikada Elderson\'un yaptığı hata sonucu Sabri\'nin pasında sağdan çizgiye inen Castro ceza alanına yerden gönderdi, uygun durumda Jahoviç bu kez rakip kalelere topu gönderdi. 1-1

45\'inci dakikada Traore soldan ceza alanına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçtiği anda Medjani\'nin müdahalesi sonrası top ağlara gitti ancak hakem penaltı noktasını göstererek son adam olarak değerlendirdiği için Medjani\'ye kırmızı kart gösterdi. Penaltı atışını kullanan Jahoviç takıma adına ikinci, maçta kendi adına 3\'üncü golünü kaydetti. 1-2

48\'inci dakikada Castro\'nun ara pasında Jahoviç\'in vuruşunu kaleci Rochet kornere çeldi.

51\'inci dakikada ceza Elderson\'un ceza alanında topa elle müdahale ettiğini ifade eden maçın hakeme bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Jahoviç topu bir kez daha ağlarla buluşturdu. 1-3

56\'ıncı dakikadan soldan Emre\'nin pasında Bifoma çizgiye indi, içergye çevirdiği tpu savunma kornere çeldi.

57\'inci dakikada arkaya atılan topta Göztepe adına Tayfur kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tayfur\'un vuruşunda top kaleci Rochet\'te kaldı.

58\'inci dakikada soldan Ziya\'nın kullandığı köşe vuruşunda Elderson\'un kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

76\'ıncı dakikada Tayfur\'un derin pasında topla buluşan Scarione, uygun durumda sert vurdu, top üstten auta gitti.

83\'üncü dakikada Kone\'nin ceza alanı dışından vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Beton son anda kornere çeldi.

85\'inci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadğı topa Hakan vurdu, savunmadan seken topa altıpas içerisinde Kone dokundu ve top filelerle buluştu. 2-3

Karşılaşma konuk takım Göztepe\'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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