Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Sonrasında açma-germe hareketleri ile devam eden antrenman, minyatür kaleye gol atma çalışması ile tamamlandı. Antrenman, Sivassporlu futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Delvin N\'Dinga salonda çalışırken, ameliyat olan Kone ise antrenmana katılmadı.

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