Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), İsmail Şencan (xx), Erdem Bayık (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xxx)- Rıdvan (xx), Djakov (xxx), Byarsmyr (xxx),Elderson (xxx)- Mert Hakan (xx) (Dk.58 Leandrinho xxx), Hakan (xx), Auremir (xx) (Dk.64 Galip xx), Emre (xx)- Cyriac Gohi (xxx), Kone (xxx) (Dk.87 Muhammet)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fornelle (xx)- Murat Yıldırım (xx) (Dk.60 Pereira x), Cissokho (xx), Yalçın (xx), Murat Akça (xx)- Dia (xx), Eren (xx) (Dk.60 Aytaç x), Azubuke (xx), Chebake (xx),-Boutajıb (xx), Barazite (xx) (Dk.74 Dening x),

GOLLER: Dk.41 Kone, Dk.67 Leandrinho (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Elderson, Kone, Galip (Demir Grup Sivasspor), Murat Akça, Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor)



Süper Lig\'in 2\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor kendi evinde konuk ettiği kendisi gibi ligin yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-0 mağlep ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

10\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Baratize\'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Eren Tozlu altı pas içinde kafa vuruşunu yaptı, ancak top yandan auta çıktı.

24\'üncü dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan pasını ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Rıdvan\'a verdi. Rıdvan\'ın sağ ayağının dışıyla uzak direğe sert şutunda top auta çıktı.

41\'inci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Elderson\'un ceza sahası içine ortasına yükselen Kone\'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

67\'nci dakika Kone\'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Leandrınho ceza sahasının sağ çaprazında yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

72\'nci dakikada Aytaç\'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Barazite\'nin şutu direkten döndü.

76\'ncı dakika da Cyriac Gohi\'nin sol kanattan pasında topla buluşan Emre topa gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

80\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor gole bir kez daha yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cyriac Gohi bekletmeden topu ceza sahası içine giren Emre\'ye verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Emre\'nin şutunda top üstten auta çıktı.

82\'nci dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Rıdvan\'ın ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Cyriac Gohi\'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

90\'ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor gole bir kez daha yaklaştı. Emre\'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet\'in şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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