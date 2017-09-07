Demir Grup Sivasspor, Delvin N´Dinga'yı transfer etti

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotif Moskova forması giyen Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N\'Dinga\'yı renklerine bağladı.

Süper Lig\'de oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lige iyi başlayamayan Demir Grup Sivasspor, Delvin N\'Dinga\'yı transfer ederek orta sahasını güçlendirdi. Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotif Moskova forması giyen Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N\'Dinga ile kulüp tesislerinde 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Diables Noirs Brazzaville takımında başlayan N\'Dinga; Auxerre, Monaco, Olimpiakos ve Lokomotif Moskova takımlarında görev aldı. 1.81 boyundaki N\'Dinga ön libero mevkiinde görev yapıyor. Kariyerinde 223 maça çıkan Kongolu futbolcu 5 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Kongo Cumhuriyeti\'nin formasını da 37 kez giyen N\'Dinga 1 kez gol sevinci yaşadı.

Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde daha önce; Sergio Rochet, Hakan Bilgiç, Vitaly Dyakov, Mattias Bjarsmyr, Elderson Echiejile, Cem Özdemir, Mert Hakan Yandaş, Auremir Dos Santos, Muhammet Demir, Arouna Kone ve Zora Cyriac Gohi Bi ve Carl Medjani\'yi kadrosuna katmıştı.

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