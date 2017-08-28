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Spor

Demir Grup Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak

28 Ağustos 2017 17:04

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor, bu yıl 19\'uncusu düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası\'nda TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası\'nın 19\'uncusu 3 Eylül pazar günü oynanacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 75\'inci yıl dönümü dolayısıyla kulüp tarafından ilk kez 1998 yılında düzenlen ve o tarihten itibaren 2009 yılı hariç aralıksız gerçekleştirilen kupada bu yılki rakip TFF 1\'inci Lig ekibi Samsunspor oldu. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 7 kez ise tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 7 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. 2009\'da ise program yoğunluğu nedeni ile kupa maçı oynanmadı. Konuk Samsunspor ise kupada ilk kez mücadele edecek.
Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov\'un daveti üzerine yurt dışında oynandı. Çeçenistan\'ın Terek Grozni takımı ile oynanan maçta rakip takım karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası\'nı müzesine götüren ilk yabancı takım olma unvanına sahip oldu. Geçen yıl düzenlenen kupayı ise Kasımpaşa müzesine götüdü.
3 Eylül Pazar günü 20.00\'de oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Samsunspor maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

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