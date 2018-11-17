Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 13\'üncü haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 26 Kasım Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Pas ve kanat-orta çalışması yapan kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla sona erdirdi. Antrenmana izinli olan Medjani ile sakatlığı bulunan Mert Hakan katılmadı. Demir Grup Sivasspor yarın U21 takımı ile antrenman maçı yaparak hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)