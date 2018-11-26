Demir Grup Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig\'in 13\'üncü hafta maçında kendi sahasında dün Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, 1 Aralık\'ta deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Pas ve kanat-orta çalışması yapan kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla sona erdirdi. Antrenmana dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ilk 11\'de başlayan futbolcular salonda çalışırken, yedekler ise sahada yer aldı.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Carl Medjani ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

