Demir Grup Sivasspor- Atiker Konyaspor: 0-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)-

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar (xx)- Uğur (x) (Dk. 80 Cyriac x), Medjani (xx), Bjarsmyr (xx), Douglas (xx), David Braz (xx), Ziya Erdal (xx), Rybalka (xx) (Dk. 90 Erdoğan ?), Hakan Arslan (x), Robinho (xx), Kone (x) (Dk. 64 Torje x)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Fallou Diagne (xx), Uğur Demirok (xx), Wilfred Moke (x) (Dk. 72 Volkan x), Ferhat (xx), Nejc Skubic (xx), Ömer Ali Şahiner (x), Marko Jevtovic (x), Deni Milosevic (x), Moryke Fofana (x) (Dk. 72 Vedat Bora x), Mustapha Yatabare (x) (Dk. 84 Jahovic )

SARI KARTLAR: Douglas, Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Mustapha Yatabare, Skubic (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Atiker Konyaspor\'u ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

6\'ncı dakikada Jevtovic\'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Altıpas üzerinden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut üstten auta gitti.

12\'nci dakikada Rybalka\'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone\'nin yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

21\'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer\'in yerden şutunu kaleci Tolgahan ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu önünde bulan Fofana\'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.

29\'uncu dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi\'nin ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Ziya kafa vuruşunu kaleci Serkan güçlükle kontrol etti.

56\'ncı dakikada sağ kanatta Douglas topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Hakan\'a attı. Hakan\'ın gelişine yaptığı şut kalecide kaldı.

62\'nci dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milosevic\'in direk kaleye çektiği şutu kaleci Tolgahan zorlukla kornere çeldi.

66\'ncı dakikada Atiker Konyaspor\'da Ömer Ali Şahiner rakibi Torje\'ye üst üste yaptığı faullerin ardından çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70\'inci dakikada Rybalka rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

77\'nci dakikada sağ kanattan Rybalka\'nın yaptığı ortaya ceza sahası içerisindeki Torje iyi yükselerek kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

FOTOĞRAFLI