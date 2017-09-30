Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor : 3-1

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xxx), Dyakov (xxx), Ziya (xxx)- Emre (xx) 8Dk.90 Elderson), Hakan Arslan (xxxx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk.87 Galip), Bifouma (xxx) (Dk.69 Rıdvan xx)- Kone (xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (x)- Celutska (xx), Johan Djourou (xx), Diego (x), Sakıb (x) (Dk.82 Aydın) - Maicon (xx) (Dk.72 Deniz x), William Vainqueur (xx), Samir Nasri (xx), El Kabir (x)- Fernando (x) (Dk.59 Menez xx), Eto (xx)

GOLLER: Dk.6, 38, 42 Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Dk.60 Johan Djourou (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.57 Ndinga (D.G. Sivasspor)

SARI KARTLAR: Bifouma, Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Maicon, Diego, Fernando, William, Sakıb (Antalyaspor)

SÜPER Lig\'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği ve ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Antalyaspor\'u 3-1 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor\'un 3 golünü de Hakan Arslan kaydetti. Kırmızı-Beyazlılar puanını 9\'a çıkarırken, konuk Antalyaspor 6 puanda kaldı.

6\'ıncı dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor etkili geldi. Ceza alanına soldan giren Ziya\'nın yerden çıkardığı topa buş durumda Hakan Arslan dokundu ve takımını öne geçirdi. 1-0

12\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor\'da bu kez Emre sol kanattan etkili girdi. İçeriye çevirdiği topa Bifouma dokundu, top üstten auta çıktı.

20\'ici dakikada sol kanattan Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Diego\'nun yerden kaleye göndermek istediği top baraja çarptıktan sonra kaleci Rochet\'te kaldı.

25\'inci dakikada kaleci Ferhat\'ın büyük hatasında ceza alanı sağ çaprazında topu kapan Kone, kaleciyi geçip çizgiden topu ağlara göndermek istedi, son anda ayak koyan savunma topu kornere çeldi.

32\'inci dakikada Antalyaspor atağında Samir Nasri\'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Celutska\'nın ceza alanına gönderdiği topu Fernando\'dan önce kaleci Rochet altı pas içinde kontrol etti.

38\'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Rybalka kullandı. Ceza alanında ön direğe gönderdiği topa iyi hareketlenen Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

42\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor adına bu kez sol kanattan Rybalka\'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte sahneye bir kez daha çıkan Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu bir kez daha filelere göndererek hat-trick yaptı. 3-0

57\'inci dakikada Eto\'ya sert faulü sonrası Demir Grup Sivasspor\'da Ndinga kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

60\'ıncı dakikada sol kantta topla buluşan Samir Nasri\'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta boş pozisyonda Johan Djourou yakın mesafeden dokundu ve top filelere gitti. 3-1. Bu pozisyonda Demir Grup Sivassporlular hakemlere uzun süre ofsayt itirazında bulundu.

67\'inci dakikada soldan Celutska\'nın arka direğe ortaladığı topa Diego dokundu, direğin dibinden dışarı gitti.

75\'inci dakikada William\'ın sağdan pasında ceza alanında El Kbir yerden sert vurdu, kaleci Rochet topu kontrol etti.

85\'inci dakikada Menez soldan etkili çalımlarle ceza alanına girdi, yerden çevirdiği top Samir Nasri kontrol etti. Vuruşunda savunma yatarak tehlikeyi önledi.

90\'ıncı dakikada Etoo\'nun pasında Diego\'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

90+4\'te El Kabir uygun durumda sağ çaprazdan vurdu, yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma Demir Gnup Sivasspor\'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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