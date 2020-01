Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-2

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Ekrem Kan (xx), Serkan Olguncan (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx)- Auremir (xx), Medjani (xx), Bjarsmyr (xx), Ziya (xx)- Muhammet (xxx) (Dk. 69 Rıdvan x), Hakan (xx), Ndinga (xxx), Rybalka (xx) (Dk. 82 Mert Hakan), Emre (xx) (Dk. 89 Ergin) - Kone (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Uğur (x) (Dk. 37 Hubocan xx), Durica (xx), Pereira (xx), Mas (x)- Yusuf (xx), Onazi (x) (Dk. 46 Kucka x), Okay (xxx), Castillo (xx) (Dk. 77 Abdulkadir x)- N\'Doye (xxx), Burak (xx)

GOLLER: Dk. 32 Muhammet (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 12 Burak Yılmaz, Dk. 83 Okay (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bjasymr, Emre, Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Durica, Okay, Onur (Trabzonspor)

Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Trabzonspor\'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri Burak ve Okay\'dan geldi. Trabzonspor bu sonuçla puanını 19\'a yükseltirken, Demir Grup Sivasspor da 19 puanda kaldı.

12\'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasının sağ tarafında topla buluşan Fabian Castillo savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz\'a doğru ara pas çıkardı. Topl buluşan Burak Yılmaz ceza sahası sağ çapraz köşesinden uzak köşeye doğru sert bir şut gönderdi ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

15\'inci dakikada ev sahibi Demir Grup Sivasspor adına sol kanattan gelişen atakta Ziya Erdal ceza sahası içine ortasını yaptı. Havadan gelen topu kaleci Onur rakiplerden önce çıkarak topa sahip oldu.

22\'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kırmızı-beyazlılar adına Rybalka kullandı. Ceza alanı içerisine sert şekilde ortaladığı topa Kone\'den önce Uğur müdahale ederek kafayla uzaklaştırdı.

27\'nci dakikada öne çıkan Auremir\'in orta alandan yerden pasında topla buluşan Emre, ceza alanı dışından kaleye sert bir şut çıkardı, az farkla üstten auta gitti.

32\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Emre orta alanda ara pasıyla Kone\'yi buluşturmak isterken savunma araya girdi. Ortada kalan topta oluşan karambolde Emre\'nin baskısıyla top önünde bulan Muhammet ceza alanına girerek sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

39\'uncu dakikada Rybalka sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Savunma arasında yükselen Kone\'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

45\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu sol kanattan Rybalka kullandı. Ndinga\'nın penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Onur kontrol etti. Aynı dakikada Ndinga\'nın uzaktan şutunda kaleci Onur bir kez daha topu kontrol ederek gole izin vermedi.

49\'uncu dakikada ceza alanı hafif sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Muhammet doğrudan kaleye gönderdi, top az farkla yandan auta çıktı.

55\'inci dakikada soldan gelişen atakta Castillo\'nuun içeriye çevirdiği topla ceza alanı dışında buluşan N\'Doye\'nin kaleye çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

58\'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına yaklaşan Muhammet\'in soluna çekip yerden yaptığı vuruşu kaleci Onur yatarak kontrol etti.

81\'inci dakikada solda Abdulkadir\'in pasıyla topla buluşan Yusuf\'un ceza alanı dışından vuruşu yandan auta gitti.

83\'üncü dakikada Kucka\'nın ceza alanı dışından şutunda top yan direkten döndü, sol kanata açılan topu kontrol eden N\'Doye ceza alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Okay\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

87\'nci dakikada ceza alanı dışından yine Okay bu kez sağ ayağının üstü ile çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

90+3\'üncü dakikada N\'Doye\'nin soldan ceza alanına bıraktığı topa Abdulkadir dokunmak istedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI