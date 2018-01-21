Demir Grup Sivasspor - Teleset mobilya Akhisarspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Attığımız golden sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik oyun farklı olurdu\" dedi. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, \"Buradan 1 puan almak başarı\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 biten maçla ilgili basın toplantısında öncelikle Afrin Operasyonu\'na değindi. Aybaba, \"Ordumuz sınır ötesi hareket yapıyor. Kalbimiz, dualarımız gerekirse canımız onların yanında. İnşallah operasyonu sağlıklı bir şekilde bitirirler, hepsi vatanımıza geri döner\" dedi.

İlk yarıda her iki takımın da kötü bir görüntü sergilediğini vurgulayan Aybaba, \"İlk yarı az pozisyonlu, isteksiz, coşkusuz geçti. Bizim golden sonra inanılmaz yakaladığımız pozisyonlar var. Çok coşkulu yakaladığımız bir oyun. Orada oyunu biraz farklı bir yere götürebilirdik. Eğer girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, hiç gerek yoktu şimdi 1-1 nasıl oldu, konuşmuyor olurduk. Bu pozisyonları yakaladınız mı atacaksınız. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Tabi kolay değil. Bazı mevkilerde çok mücadele eden tek tek oyuncularımız var. Onlara bir şey yapamıyoruz. Ama ikinci yarıda oynanan oyundan memnunum. Bu pozisyonları kaçırmamamız lazım. Rakip de oyundan kopmamak adına müdahaleler yaptı.Biz de elimizdeki bütün forvet oyuncularını alıp iki santrafora döndük. Ama futbol bu. Söylediğim gibi, bu kadar net pozisyonlar yakalayıp atamazsanız sonucunda bir şey çıkıyor ortaya. Artık hemen Malatya maçının çalışmalarına başlayacağız\" dedi. Devre arasında takıma ligin ilk yarısındaki iyi oynayan takım gibi olmadıklarını anlattığını ifade eden Aybaba, \"Oyunculara \'bitirdiğimiz yerde değiliz arkadaşlar\' dedik. Biz daha iyi takımız. Özellikle son maçlarda bunu çok iyi gösterdik. İyi başlayalım dedik. Pozisyon yakalayıp atıyorsunuz. Net pozisyonları atarsanız oyun başka yere gider. Bunlara çalışacağız. Bu pozisyonları gole çevirmek için çalışmaları artıracağız\" diye konuştu. Takımın kadro derinliği problemi olduğunu anlatan Aybaba, transfer çalışmalarının sürdüğünü 3-5 gün içerisinde gelişme beklediklerini söyledi.

BURUK: \"1 PUAN SEVİNDİRİCİ\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk yarısının en forma takımlarından birisi ile oynadıklarını belirterek, \"İlk yarı ve golü yiyene kadar gole yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Sivasspor\'a gol şansı vermemiştik. Ama golü yedikten sonra çok pozisyon verdik. Maç 3-0, 4-0\'a kadar da gidebilirdi. Daha sonra yaptığımız hamlelerle biraz daha oyunu dengeledik. 10 kişi kaldık, yine gol bulmak için hamle yaptık. Daha sonra bunun karşılığını aldık. 1-1\'den sonra 10 kişiyle inanılmaz mücadele ettik. Sivasspor gibi iyi bir takıma karşı, çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı maçın sonunda 1 puan almak sevindirci. İkinci sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Faul müydü değil miydi göremedim. 10 kişi ile de inanılmaz mücadele ettik. Sivasspor seyircisi takımına çok iyi destek verdi. Burası ligin en zor deplasmanlarından birisi oldu. Buradan 1 puan ile ayrılmak bizi sevindirdi\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samet Aybaba açıklama

-Okan Buruk açıklama

FOTOĞRAFLI