Demir Grup Sivasspor - Sepsi Sf. Gheorghe: 2-1

ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'nın Belek bölgesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Sepsi Sf. Gheorghe\'yi 2-1 mağlup etti.

Sivas ekibi, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında Romanya 1\'inci Lig ekibi Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaştı. Calista Sports Center\'da oynanan mücadeleyi kırmızılı beyazlı takım 2-1 kazandı.

Maçın ilk dakikasında DG Sivasspor, Rybalka ile 1-0 ve geçti ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Douglas ceza sahası dışından sert vuruşuyla skoru 2-0\'a taşıdı. Konuk Sepsi Sf. Gheorghe\'de Mensah Joseph 90\'uncu dakikada farkı 1\'e indirdi ve mücadele 2-1 sona erdi.

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