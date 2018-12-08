Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 2-0

Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (x), Ali Sayın Ögel (x), Bülent Birincioğlu (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Braz (xxx), Bjarsmyr (xxx), Uğur (xx) - Emre (xxx), Hakan (xx), Ndinga (xx) (Dk. 82 Medjani), Torje (xx) (Dk. 68 Papp xx) - Rybalka (xx), Muhammet (xx) (Dk. 74 Kone x)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Berkan (xx), Cristian Titi (xx), Alparslan (xx), Kadu (xx), Andre Castro (xx), Gassama (xx) (Dk. 76 Yasin x), Borges (x) (Dk. 81 Poko), Tayfur (x), Gouffran (xx) (Dk. 81 Halil), Jerome (x)

GOLLER: Dk. 60 (P) Rybalka, Dk. 80 Douglas (DG Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Kadu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Torje, Muhammet, Rybalka (DG Sivasspor) - Titi, Castro (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında evinde Göztepe\'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda 10 kişi kalan rakibini Rybalka ve Douglas\'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı beyazlılar puanını 21\'e çıkarırken, Göztepe 18 puanda kaldı.

2\'nci dakikada Castro\'nun sağdan içeriye çevirdiği topu Borges kaleye gönderdi, Tolgahan topun sahibi oldu.

3\'üncü dakikada sağdan Bjarsmyr\'ın içeriye çevirdiği topa uygun durumda Hakan kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

10\'uncu dakikada sol çaprazda Ndinga ile duvar pası yapan Torje\'nin yerden vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

28\'inci dakikada sol kanattan Titi\'nin ceza alanına gönderdiği ortaya orka direkte Borges kafa vuruşunu yaptı, topaz farkla üstten auta gitti.

38\'inci dakikada Borges\'in ara pasında Gouffran ceza alanına girdi, Tolgahan yatarak almak istediği topu rakibin müdahalesiyle elinden kaçırdı, ikinci pozisyonda topa tekrar sahip oldu.

45\'inci dakikada sağdan Torje\'nin pasında topla buluşan Emre, ceza alanı ön çizgisi üzerinden düzeltip vurdu, top üstten auta gitti.

48\'inci dakikada Ndinga yaklaşık 35 metreden kaleye sert bir şut gönderdi, Beto kucağına gelen topu sektirmedi.

55\'inci dakikada sol kanattan Gouffran\'ın kullandığı köşe vuruşunda Kadu iyi yükselip kafa vuruşunu kullandı, Tolgahan iyi bir refleksle uzanarak topu çelmeyi başardı.

56\'ncı dakikada Emre ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılmak isterken Kadu\'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bir süre bekledikten sonra VAR hakemlerinin uyarısı ile pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Daha önceden sarı kartı bulunan Kadu ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Rybalka, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

71\'inci dakikada Emre\'nin pasında Muhammet\'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci Beto aynı güzellikte kornere çeldi.

80\'inci dakikada soldan organize gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Uğur\'un ceza alanına ortaladığı topu uygun durumdaki Douglas, net bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

87\'nci dakikada sağdan Douglas\'ın ceza alanına ortaladığı topa Hakan kafa vuruşunu yaptı, Beto topun sahibi oldu.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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