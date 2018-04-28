Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği : 1-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Erdem Bayık (xxx), Candaş Elbil (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Boye (xx), Ziya (xx) - Robinho (xx), Hakan Arslan (xxx), Saivet (xxx) (Dk.80 Mert Hakan), Ndinga (xxx), Emre (xx) (Dk.87 Hakan Bilgiç) - Kone (xx) (Dk.65 Cyriac x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx) - Alper (xx), Pogba (xx), Palitsevich (xx), Claro (xx) - Manu (xxx), Guidileye (x)(Dk.56 Aydın xx), Issah (x) (Dk.25 İlker xx), Sessegnon (xx) - Khalili (xx), Jailton (x) (Dk.25 Rahmetullah xx)

GOL: Dk.18 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Issah, Guidileye, Alper, Pogba(Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği\'ni ilk yarıda Hakan Arslan\'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar 47 puana yükselirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

18\'inci dakikada Ziya\'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Saivet, arka direkte uygun durumdaki Hakan\'ı gördü. Hakan Arslan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

35\'inci dakikada Kone, Robinho, Emre paslaşmasında, son olarak Emre ceza alanı dışından plase vuruş yaptı, top kaleci Hopf\'da kaldı.

43\'üncü dakikada ceza alanı dışından Auremir\'in şutunda top yandan auta gitti.

45\'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Manu çalımlarla ceza alanına girdi, sol ayağı ile kaleye gönderdiği topu son anda araya giren savunma kornere çeldi. Devamında yine gelişen Gençlerbirliği atağında Manu bir kez daha kaleyi yokladı, Ali Şaşal gole izin vermedi.

58\'inci dakikada Sessegnon\'un kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

64\'üncü dakikada sağ kanattan Emre\'nin ceza alanına ortasında Hakan Arslan boş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Hopf çeldi, dönen topu alan Kone sol ayağı ile bir kez daha kaleyi denedi, yine Hopf gole izin vermedi.

72\'nci dakikada soldan Ziya\'nın ortasında savunmadan seken topa gelişine Saivet vurdu, yerden seken topu savunma uzaklaştırdı.

77\'nci dakikada Saivet\'le hızlı gelişen atakta, ceza alanında Hakan\'a bıraktı. Hakan tekrar içeriye çevirdiği topa Robinho vurdu, savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Hopf son anda üstten kornere çeldi.

89\'uncu dakikada sağdan Cyriac\'ın içeriye çevirdiği topa Robihno yakın mesafeden dokundu, top yandan auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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