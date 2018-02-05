Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 2-1

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Auremir (xxx), Bjarsmyr (xxx), Medjani (xxx), Ziya (xxx)- Bifouma (xxx) (Dk. 78 Cyriac Gohi xx), Ndinga (xxx), Hakan (xxx), Emre (xxxx) (Dk. 90 Papp)- Rybalka (xxx) (Dk. 75 Saivet xx), Kone (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx)- Mariano (xx), Maicon (xx), Denayer (x), Nagatomo (x)- Rodrigues (xx), Tolga (x) (Dk. 59 Eren xx), Donk (xx), Yasin (x) (Dk. 72 Sinan x), Feghouli (x) (Dk. 68 Belhanda x), Gomis (x)

GOLLER: Dk. 17 Ndinga, Dk. 58 (P) Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 79 Eren (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Rybakla, Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Muslera, Mariano (Galatasay)

Spor Toto Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray\'ı Ndinga ve Kone\'nin golleri ile 2-1 mağlup etti. Galatasaray\'ın tek golü Eren\'den geldi. Sivasspor puanını 30\'a çıkarırken, Galatasaray ise 41 puanda kaldı.

Yeni 4 Eylül Stadı\'ndaki karşılaşmayı 15 bine yakın futbolsever takip etti. Bin dolayında Galatasaray taraftarı da tribünlerde yerini alarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi Sivasspor tribünleri, \'Ey şanlı asker\' yazılı görsel bir şölen hazırlayarak Afrin\'e yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Galatasaray\'ın yeni transferi Japon oyuncu Nagatomo maça ilk 11\'de başlarken, onu takip etmek için çok sayıda Japon gazeteci de maça akreditasyon yaptırarak mücadeleyi takip etti.

4\'üncü dakikada Feghouli\'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Maicon\'un kafayla indirdiği topa Tolga gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7\'nci dakikada sağdan Ndinga\'nın içeriye doldurduğu topu Kone kafayla arkaya aşırdı, topu önünde bulan Rybalka\'nın düzeltip vuruşunda top savunmadan döndü.

16\'ncı dakikada Nagatomo\'nun geri pasını Muslera kontrol etmek isterken, ayağından sektirdiği top kornere çıktı.

17\'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Rybalka kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Ndinga kafa vuruşu ile topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

18\'inci dakikada soldan Bifouma\'nn içeriye ortaladığı çopa Kone yükseldi, kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

25\'inci dakikada sağdan Feghouli\'nen kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Denayer kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

32\'nci dakikada soldan Nagotomo\'nun pasında topla buluşan Gomis dönerek vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı. Kazanılan köşe vuruşunu soldan Feghouli kullandı, Maicon\'un kafa vuruşu dışarı gitti.

45\'inci dakikada orta alanda Hakan\'dan kaptığı topla hareketlenen Feghouli, ceza alanı dışından sol ayağı ile şansını denedi, top yandan auta gitti.

51\'inci dakikada Rodrigues sağdan içeriye çok iyi çıkarttı. Yasin yakın mesafeden istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

56\'ncı dakikada Auremir sağdan ceza alanına girdi, Denayer ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus yardımcısı Alex Taşçıoğlu\'nun uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek farkı 2\'ye çıkardı: 2-0.

Gol sonrası Kone ve takım arkadaşları, asker selamı vererek \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

62\'nci dakikada Ndinga\'nın uzun pasında Emre çok iyi hareketlendi, ceza alını yaklaşırken yerden vurdu, kaleci Muslera topa sahip oldu.

77\'nci dakikada Emre\'nin kullandığı köşe vuruşunda Ndinga\'nın kafası az farkla auta gitti.

79\'uncu dakikada soldan Belhanda getirdi, içeriye bıraktığı topu eren kaleye gönderdi, kaleci ve savunmadan seken topu takip eden Eren bir kez daha dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

84\'üncü dakikada sol çaprazdan Belhanda\'nın getirdiği top ceza alanında Gomis\'in önünde kaldı. İstediği gibi vurmayınca kaleci Tolgahan topa sahip oldu.

86\'ncı dakikada Kone\'nin pasında hafif sol çaprazdan Emre, sol ayağı ile şutunu çıkardı, top üstten auta gitti.

89\'uncu dakikada kaleci Tolgahan\'ın yumruklarıyla uzaklaştırmak istediği top Sinan\'ın önünde kaldı. Onun aşırtma vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgi üzerinden Medjani kafayla kornere çeldi.

90+5\'inci dakikada sağ kanattan Mariano\'nun içeriye doldurduğu topa yakın mesafeden Sinan kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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