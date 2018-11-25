Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, \"Oyun genelinde üstündük ama gene 2 puan kaybettik\" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, \"Sivasspor bizden daha iyiydi, buradan 1 puan çıkarmak sevindirici\" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele sonrasında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

KELEŞ: \"OYUNUN GENELİNDE ÜSTÜNDÜK\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Hakan Keleş, 1-1 biten karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, \"İlk yarı kontrollü oynadık, oyun olarak üstündük. Oyunun genelinde üstündük. İstatistiklerde baktığımızda 20 şut atmışız, 20 korner atmışız. Topla oynama oranımız yüksek ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu. Rakibe de o ara pozisyonlar verdik. Gole kadar zaten pozisyonları yoktu. Fakat içeride türlü sıkıntı çekiyoruz. 2 puan gene kaybettik. Artık inşallah bunu telafi etmeye çalışırız\" dedi.

BURUK: \"1 PUAN SEVİNDİRİCİ\"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, maça iyi başladıklarını ancak sonrasında rakibin etkili olduğunu belirterek, \"İlk yarının sonlarına doğru Sivasspor\'un daha etkili olduğunu, topa daha çok sahip olduğunu, kalemize daha çok geldiğini söyleyebilirim. İlk yarı bir tane çok net pozisyon verdik. Çok fazla rakip kaleye gidemedik. Maç öncesi planlarımızda daha çok rakip kaleye gitmek vardı ama hücumdaki oyuncularımızın özellikle kendi yeteneklerini sahaya koyamamaları bizi hücumda biraz eksik bıraktı. Bireysel yetenekler bizim için önemliydi. Oyuncuların hızı ve rakip kaleye gitme alışkanlıklarına baktığımızda bunu tam olarak bunu görmedik. İkinci yarı başında Sivasspor daha çok üstümüze geldi.Zaman zaman buna cevap verdik, zaman zaman veremedik. Golü bulduk. Golü bulmak bizim için önemliydi. Golden sonra savunma anlamında mücadele ettik ama oyun anlamında tam olarak kendi istediklerimizi ortaya koyamadık. Rakip kaleye daha etkili, daha net gidebilirdik. İkinci golü bulabilirdik, daha iyi çıksaydık. Rakibin özellikle bizim kaleye baskısı vardı. Hem sağ bek, sol bek öndeki oyuncular, Robinho\'nun topla buluşmaları, özellikle kenarlardan çok fazla rakibe pozisyon verdik. Oraya da hamle de yaptık. Şanssız bir gol yedik. Korner pozisyonu bizim için şanssızlıktı. Oyuncumuzun hafif itildiğini düşünüyoruz ama orada \'Var\' ile verilen bir karar oldu. Karışıklıktan golü yedik. Haftalardın var kararlarından zaten sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftaki çok daha netti. Biz var olma savaşı veriyoruz ama var olma savaşı biraz zor geçecek gibi görünüyor bizim için. Özellikle Rizespor aleyhine verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum. Ama bir andan da saygı duyuyorum. Hakemlerin elinde böyle bir teknoloji var. Bunu değerlendirip değerlendirememek onların elinde. Biz kararlara uymak zorundayız. Sivasspor bizden daha çok kazanmayı hak eden takımdı. Bize göre daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan 1 puan çıkarmak bizim için sevindirici. Ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynasak maçı kazanabilirdik. Zaman zaman bölünmelerden pozisyon verdik. Sivasspor da maçı kazanabilirdi. Maç öncesi, maç sonrasıyla dostça bir mücadele oldu. Güzel olan da bu dostluğun devam etmesi oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakan Keleş\'in açıklamaları

-Okan Buruk\'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)