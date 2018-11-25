Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), İsmail Şencan (xxx), Bahattin Şimşek (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xx), Bjarsmyr (xx), Braz (xxx), Ziya (xx) - Torje (xx) (Dk. 90 Papp), Medjani (x) (Dk. 64 Rybalka xx), Hakan (xx), Emre (xx) - Robinho (xx), Kone (x) (Dk. 64 Muhammet x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Orhan (xx), Koray (xxx), Mehmet (xx), Brabec (xx), Boldrin (xxx), Saadane (xx) (Dk. 90 Gladkyy), Samudio (xx) (Dk. 60 Süleyman x), Ali Çamdalı (xx), Umar Aminu (xxx) (Dk. 75 Robin Yalçın x), Vedat Muriç (xxx)

GOLLER: Dk. 76 Braz (DG Sivasspor) - Dk. 60 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Douglas (DG Sivasspar)

SARI KARTLAR: Brabec, Boldri, Gladkyy (Çaykur Rizespor)

Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 15\'e çıkarırken, Çaykur Rizespor\'un puanı ise 9 oldu.

Karşılaşma Çaykur Rizesporlu oyuncuların vuruşuyla başladı.

4\'üncü dakikada ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Emre\'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

9\'uncu dakikada Kone ceza lanı dışından şansını denedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

10\'uncu dakikada Tore\'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Medjani\'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

18\'inci dakikada sağdan Torje\'nin kullandığı köşe vuruşunda, arkada yükselen Bjarsmyr\'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan çizgide topa müdahale ederek golü engelledi.

29\'uncu dakikada Medjani orta alanda kaptığı topu Robinho\'ya aktardı. Ceza alanına giren Robinho vuruşunu yaptı ancak son anda savunmanın müdahalesiyle top kornre çıktı.

31\'inci dakikada Emre-Kone paslaşmasında, Emre\'nin ceza alanı dışından şutu yandan auta gitti.

35\'inci dakikada Robihno\'nun pasında ceza alanı ön çizgisine yaklaşan Kone\'nin şutunda top üstten auta gitti.

39\'uncu dakikada soldan Torje\'nin kullandığı köşe vuruşunda, kalecinin yumrukladığı topu Medjani kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan bir kez daha topun sahibi oldu.

41\'inci dakikada bir kez daha soldan Torje\'nin kullandığı köşe vuruşunda Braz\'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top bir kez daha kornere çıktı.

46\'ncı dakikada Torje\'nin şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. Devamında kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde, savunma topu çizgiden çıkardı.

53\'üncü dakikada Vedat Muriç\'in bıraktığı topla ceza alanına giren Aminu\'nun çaprazdan vuruşunu kaleci Tolgahan köşeden kornere çeldi.

58\'inci dakikada Robinho\'nun pasında son çizgiye inen Medjani içeri çevirdi, Torje altıpas içerisinden topu üstten auta gönderdi.

60\'ıncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Aminu, içeriye giren Vedat\'ı gördü. Vedat Muriç, çapraz pozisyonda yerden vuruşunda topu filelere gönderdi. 0-1.

69\'uncu dakikada soldan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin\'in içeriye çevirdiği topa Ziya\'nın ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

76\'ncı dakikada sol kanattan Rybalka köşe vuruşunu kullandı. Kafalardan seken topu arka direkte Braz tamamladı ve topu filelere gönderdi. VAR hakemlerinin müdahalesi ile hakem Ümit Öztürk pozisyonu izlemek üzere VAR\'a gitti. Pozisyonu izledikten sonra gol kararı verdi. 1-1.

81\'inci dakikada soldan Boldrin\'in kullandığı köşe vuruşunda Brabec\'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

85\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor\'da Douglas, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

89\'uncu dakikada Emre Kılınç\'ın sol çaprazdan şutu üstten auta gitti.

90+2\'de Muhammet\'in ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.

90+7\'de Demir Grup Sivasspor\'da Papp\'ın ceza alanında sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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