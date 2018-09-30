Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçının ardından

Tamer Tuna: \"Kazandığımız için mutluyuz\"

\"Robinho özel bir oyuncu\"

Samet Aybaba: \"Yaptırım uygulayacağız\"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 5 maç üst üste kazanamamalarına rağmen baskı hissetmediklerini belirterek, \"Mutluyuz, kazandık\" dedi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, \"İyi yaptığımız hiç bir şeyi bugün sahaya yansıtmadık\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Bursaspor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Tamer Tuna, \"5 maçtır kazanamamanın belki psikolojik ya da oyuncudaki baskısı olabilir mi. Biz bir kere 5 maç oynadık oyun etkinliği olarak ya da pozisyon olarak o baskıyı yaşamadık. Kaybettiğimizde yaşadığımız oyun baskısını yaşamadık. Ama bugün kazanmak, özellikle Bursaspor gibi mücadele gücü yüksek, budan önceki maçlarda 5 gol gibi çok az bir ol yemiş takıma karşı 2-0 kazanmak önemliydi. takımımızın pozisyona girmesi, bugünde 18 içinde topla buluşma, pozisyon üretmekte Bursaspor\'dan üstünüz ama bazen bu felsefe olur. Ya oyunu istersiniz ve oyunu kazandıracak oyuncularla birlikte bu daha da üste çıkabilir ya da klasik lig takımı olur, takım savunmasını yapıp bugünkü gibi kazanırsınız. İkisini bir araya getirmek çok kolay değil. Ben ikisiyle ilerlemeye çalışan bir teknik adam oldum. Bunu geçen yıl da gerçekleştirdim. Ondan önce çalıştığım takımlarda da bunu yapmaya çalışmıştım ilk başlarken. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu baskıyı bana sormuşlardı hafta içerisinde ama 5 maç kazanamamak Sivas gibi bir yerde, daha doğrusu iyi işler yaptığınız da bunu bilen bir yönetim ile o 5 maçtan sonra bile devre arası planlamayı konuşuyorsanız hocaların istikrarından güveninden, açıkçası bu kulübün yapısından dolayı bu baskı hiç bir zaman hissetmez hocalar. Öyle düşünüyorum. Ben de hiç hissetmedim. Ama mutluyuz, kazandık\" ifadelerini kullandı.

\"ROBİNHO ÖZEL BİR OYUNCU\"

Bjasymr, Muhammet gibi oyuncuların sezon ayında sakatlık problemi nedeniyle ile takıma katılamadığını, yeni yeni faydalanmaya başladıklarını ifade eden Tuna, iki gol atan Robinho\'nun da bugün olması gerektiği gibi oynadığını belirterek, \"Geçen haftalarda da bu tür pozisyonlar bulup gole çevirememişti. Zaten özel bir oyuncu. Güçlü olmalı\" dedi.

SAMET AYBABA: \"YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ\"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı değerlendirmede, \"6 haftadır doğru yaptığımız her şeyi bu hafta çok kötü yaptık. Biz nasıl bir takımız. İstekli, coşkulu oynayan, acı çekmesini bilen, mücadele eden, basit dikine oynayan, herkesin istekli, coşkulu oynadığı bir takımdık. Bu görüntünün hiç birisini bu maça yansıtamadık. Biz yansıtamayınca da tabi rakip bizim yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu içinde her şey ver ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımıza şans veriyoruz doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp, yaptırım uygulayıp önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız. Bazı oyuncuları kadroya almayacağız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tamer Tuna\'nın açıklamaları

-Samet Aybaba\'nın açıklamaları

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