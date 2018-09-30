Demir Grup Sivasspor - Bursaspor: 2-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Dogulas (xxx), Bjarsmyr (xxx), Braz (xx), Ziya (xx), Emre (xx) (Dk. 84 Torje), Medjani (xxx), Rybalka (xx) (Dk. 90 Uğur(?), Robinho (xxxx), Hakan (xx), Muhammet (xx) (Dk. 79 Kone x)

BURSASPOR: Okan (xx) - Barış (xx), Chedjou(xx), Ertuğrul (xx), Umut (xx), Lima (xx), Badji (xx), Aytaç (xx) (Dk. 74 Umut x), Tunay (x) (Dk. 46 Furkan x), Saivet (x) (Dk. 21 Yusuf xx), Sakho (x)

GOLLER: Dk.34 ve Dk. 90 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Medjani, Emre(Demir Grup Sivasspor) - Aytaç, Badji, Barış, Chedju (Bursaspor)

Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Bursaspor\'u Brezilyalı yıldızı Robinho\'nun her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 8\'e yükseltirken, konuk Bursaspor 5 puanda kaldı.

13\'üncü dakikada Douglas\'ın sağdan pasında Robinho ceza alanında buluştu, sol tarafta uygun durumdaki Emre\'yi gördü, ceza alanında çalımla rakibinden kurtulan Emre\'nin uygun durumda yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

27\'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazından Tunay\'ın şutu kaleci Ali Şaşal da kaldı.

29\'uncu dakikada sağdan Lima\'nın pasında Tunay bir kez daha ceza alanında topla buluştu, çapraz pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34\'üncü dakikada sol taraftan aldığı topla çok iyi hareketlenen Robinho, ceza alanı önüne doğru yöneldi. Önünü boşaltıp yerden sert ve düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

37\'uncu dakikada sağ kanattan Robinho köşe vuruşunu kullandı. İyi yükselen Muhammet\'in kafa vuruşunda yerden seken top direğin üstünden auta gitti.

43\'üncü dakikada Robinho\'nun aşırtma pozisyonda Hakan uygun durumda, vuruşunu yapmak istedi, son anda savunmanın müdahale ile top kornere çıktı.

55\'inci dakikada sağdan Robinho\'nun arka direğe ortaladığı topta, uzak direk dibinde Rybalka sol ayağı ile vole denedi, top yandan auta gitti.

58\'inci dakikada soldan Furkan\'ın kullandığı serbest vuruşta, Chedjou\'nun kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal\'da kaldı.

76\'ncı dakikada Rybalka sağ kanattan serbest vuruşu pas olarak kullandı. Topu alan Robihno\'nun ceza alanı dışından şutunu kaleci Okan üstten kornere çeldi.

89\'uncu dakikada Kone, rakibinden sıyrıldı, ceza alanına yerden bıraktı, Sivassporlu oyunculardan önce son anda defans topu kornere gönderdi.

90\'uncu dakikada Ziya\'nın uzun topunda sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Robinho, yerden düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

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