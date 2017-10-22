Demir Grup Sivasspor - Bursaspor: 0-0

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Serkan Çimen (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Dyakov (xxx), Ziya (xx)- Bifouma (xxx) (Dk. 72 Cyriac Gohi x), Medjani (xx) (Dk. 80 Mert Hakan), Hakan Arslan (xx), Rybalka (xx), Emre (x) (Dk. 56 Rıdvan xx)- Kone (xx)

BURSASPOR: Harun (xxx)- Ertuğrul (xx), Ekong (xx), Titi (xx)- Barış (xx), Jorquera (xx) (Dk. 78 Furkan x), Mikel Agu (xx), Aziz Behich (xx), Batalla (xx) (Dk. 89 Yusuf)- Delarge (xxx) (Dk. 68 Kubilay x), Stancu (xx)

SARI KARTLAR: Rıdvan (Sivasspor) - Batalla, Mikel Agu (Bursaspor)

Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Bursaspor ile gölsüz berabere kaldı. Her iki takım da ligdeki ilk beraberliklerini alarak puanlarını 13\'e yükseltti.

10\'uncu dakikada Kone çalımlarla ceza alanına girdi, sağdan içeri giren Bifouma\'yı gördü. Onun boşa çıkardığı topa Hakan vurmak istedi, savunmadan sekti.

11\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor adına sol kanattan Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta, kale önünde uygun durumda Hakan Arslan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Harun yatarak topu çelmeyi başardı ve mutlak bir gole izin vermedi.

12\'nci dakikada ceza alanı dışından Rybalka\'nın şutunda top üstten auta gitti.

17\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor adına bu kez Hakan\'ın pasında önünü boşaltan Bifouma\'nın sol ayağı ile sert şutunda top yandan auta gitti.

29\'uncu dakikada sol kanattan Batalla\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Delgarge kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

34\'üncü dakikada Emre-Kone paslaşmasında Kone, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun üstüne gelen topu iki hamlede kontrol etti.

41\'inci dakikada sağdan Auremir\'in ceza alanına ortaladığı topa Rybalka müsait durumda kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

45\'inci dakikada Kone\'nin pasında ceza alanı dışından Emre\'nin şutunda top üstten auta gitti.

52\'nci dakikada geriden Stancu\'nun pasında soldan hareketlenen Delarge ceza alanına girdi, sol ayağı ile yerden vurdu, direğin dibinden top auta gitti.

55\'inci dakikada soldan Bifouma hareketlendi. Emre ile duvar pasında ceza alanına girdi, son anda araya giren kaleci yatarak topu kontrol etti.

61\'inci dakikada orta alanda kazanılan topla hareketlenen Kone kaleyi karşısına alıp sert vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

68\'inci dakikada sağ kanattan Rybalka\'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hakan\'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83\'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış\'ın yerden içeriye kestiği topa altıpas içerisinde boş durumdaki Batalla istediği vuruşu yapamayınca top yandan auta çıktı.

86\'ncı dakikada sol kanattan Furkan\'ın kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul\'un ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

87\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağdan Rıdvan\'ın yerden ceza alanına kestiği topa gelişine ert Hakan vurdu, top üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

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